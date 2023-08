L'allarme Unesco: Venezia un patrimonio mondiale in pericolo

A causa di cambiamento climatico e turismo di massa

Milano, 31 lug. (askanews) - Venezia è uno dei siti del Patrimonio mondiale Unesco in pericolo. La città italiana è stata aggiunta dalla agenzia dell'Onu nella lista speciale dei luoghi più belli al mondo a rischio.

Nella sua raccomandazione, l'Unesco ha affermato che Venezia potrebbe subire danni "irreversibili" a causa di una serie di problemi che vanno dal cambiamento climatico al turismo di massa e si è rivolta alle autorità italiane affinché intensifichino gli sforzi per mettere in sicurezza la città storica e la laguna circostante. Ufficialmente la decisione dovrà essere approvata dal Comitato del Patrimonio Mondiale che si riunirà a Riyadh in Arabia Saudita a settembre.