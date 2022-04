Stop non rispettato, il botto all'incrocio è devastante: pezzi di auto volano a decine di metri di distanza

CAORLE - Uno stop non rispettato e due auto che si schiantano, altre due vetture sono rimaste coinvolte nello scontro. L'incidente è accaduto questa mattina, mercoledì 6 aprile 2022, verso le 8.30 a Ca' Corniani di Caorle, all'incrocio tra le strade metropolitane 62 che porta a Ca' Cottoni e la 94 denominata Strada Tezzon che porta verso Brian. Tutto è al vaglio della Polizia locale di Caorle intervenuta con una pattuglia.

Incidente oggi a Caorle: cosa è successo

Due le auto coinvolte all'incrocio: una Fiat Grande Punto e una Opel Corsa. Pare che uno dei due conducenti non abbia rispettato lo stop, finendo contro l'altra auto che era ferma a bordo strada. Un botto devastante in cui sono volati pezzi a distanza di decine di metri. Chiusa la strada che da Caorle porta a San Giorgio di Livenza e quella per Brian con deviazioni lungo la Jesolana. Ferito uno dei due conducenti. Sul posto è intervenuto il soccorso stradale Vaccaro.