Incidente sulla Jesolana, scooter contro un'auto: il motociclista rovina sull'asfalto

SAN STINO DI LIVENZA - Non si accorge dello scooter e lo centra: l'uomo finisce sull'asfalto. È rimasto ferito lo scooterista che questa mattina è rimasto coinvolto nello schianto contro un'auto. L'incidente è accaduto verso le 8.40 sulla strada metropolitana 42 "Jesolana" a La Salute di Livenza nel Comune di San Stino.

Incidente a San Stino: cosa è successo

L'uomo, che vive a La Salute, stava percorrendo la Jesolana in direzione di San Giorgio di Livenza in sella allo scooter. Dopo aver oltrepassato il ponte sul Livenza si è visto spuntare un auto dalla laterale. Inutile il tentativo dello scooterista e del conducente dell'utilitaria di evitare l'impatto. Il due ruote è finito violentemente contro l'auto, con il conducente che è stato scaraventato sull'asfalto. Un botto impressionante in cui l'uomo è rimasto ferito. Soccorso da un conducente dell'azienda dei trasporti Atvo, che passava di lì, è stato poi trasferito in ospedale a Portogruaro con l'ambulanza. Trattenuto in osservazione fortunatamente non è in pericolo di vita. Tutto è al vaglio delle forze dell'ordine.