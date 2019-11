Acqua alta a Venezia: due giorni record. Marea già a un metro alle 8

VENEZIA - L'alta marea ha già raggiunto alle ore 8 il livello di, nel giorno che dovrebbe vedere una punta di acqua alta eccezionale,, a metà mattinata. Lo si apprende dal Centro maree del Comune di Venezia. In mare aperto la piattaforma del Cnr segna già 120 centimetri.Una situazione causata da minimo depressionario sull'Adriatico settentrionale a cui si aggiunge il vento di scirocco. In città c'è allerta , e per oggi e domani sono stati chiusi gli asili nido e le scuole dell'infanzia