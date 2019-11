Maltempo, scuole chiuse nel centro sud, acqua alta a Venezia, neve da 800 metri

Scuole chiuse in Sicilia, Lazio, Campania (anche Napoli), Calabria e Puglia: ecco dove



Oggi è prevista una punta di acqua alta eccezionale, un metro e 40, a metà mattinata. Lo si apprende dal Centro maree del Comune di Venezia. In mare aperto la piattaforma del Cnr segna già 120 centimetri. Una situazione causata da minimo depressionario sull'Adriatico settentrionale a cui si aggiunge il vento di scirocco. In città c'è allerta, e per oggi e domani sono stati chiusi gli asili nido e le scuole dell'infanzia. ha già raggiunto alle ore 8 il livello di un metro sopra il medio mare.

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha emesso una ordinanza con la quale chiude oggi le scuole della città dopo l'allerta 'arancione' idrogeologica e per temporali e vento emessa dalla Sezione Protezione Civile Regionale fino a questa sera. Sono attese precipitazioni «da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati. Sono previsti anche venti di burrasca con rinforzi dai quadranti sudorientale». Melucci ha dichiarato la fase operativa di preallarme ed ha ordinato l'attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Comando di Polizia Locale di via Acton 77. Il sindaco ha disposto le misure per informare la popolazione e le aziende circa le criticità attese, l'attivazione per 24 ore della centrale operativa, il servizio di sorveglianza del territorio con operatori della polizia locale e il monitoraggio dei punti critici da remoto con telecamere e sensori pluviometrici. Sono state allertate le ditte per il pronto intervento in caso di emergenza.

A causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile in tutta la Puglia, le scuole di ogni ordine e grado resteranno oggi chiuse a Brindisi e anche in alcuni comuni della Provincia. Lo ha deciso il sindaco Riccardo Rossi. In Puglia l'allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali e vento localizzato è attiva da questa sera alle 20 e per le successive 24 ore. Rischio idraulico è previsto per i bacini del Lato e del Lenne, del Candelaro, Cervaro e Carapelle e del Basso Ofanto.



La Protezione civile regionale della Calabria ha diffuso un messaggio in cui aggrava l'allerta meteo trasformandolo da arancione a rosso su gran parte della regione a partire da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani. In particolare, la Protezione civile regionale prevede piogge e temporali diffusi, con venti forti e mareggiate lungo le coste esposte. In base alle previsioni meteo, quindi, è stato emessa l'allerta rossa su tutta la provincia di Reggio Calabria e sulla costa ionica catanzarese, crotonese e cosentina per criticità idrogeologiche e/o idrauliche e costiere, e arancione sulla fascia tirrenica cosentina ed il vibonese. Già da ieri in numerose città, tra cui Catanzaro e Crotone, le scuole sono rimaste chiuse.

Scuole chiuse anche in Sicilia. In particolare ad Acireale, Ispic, Pozzallo, Castelvetrano. E oggi le scuole sono state chiuse pure ad Agrigento, Palma di Montechiaro e Naro, oltre che Ribera e Sciacca.



Allerta rossa oggi nel Comune di Pozzallo, nel ragusano. A seguito dell'avviso regionale della Protezione Civile, il sindaco Roberto Ammatuna ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e il gruppo comunale della Protezione civile ha dichiarato lo stato di allerta. In una nota, il primo cittadino invita a «prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e ai luoghi seminterrati e ai piani terra, garage e cantine, e all'aperto in aree e strade con forte pendenza e in generale in tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante ad alto rischio di allagamenti; a limitare l'utilizzo di mezzi di trasporto durante le precipitazioni temporalesche ed uscire dalla propria abitazione per lo stretto necessario».





Scuole, cimitero, impianti sportive e ville comunali chiuse oggi anche a Noto, in provincia di Siracusa, a causa del maltempo. Dopo l'allerta rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale, il sindaco Corrado Bonfanti ha emesso un'apposita ordinanza con la quale invita anche «i cittadini a muoversi con prudenza e a limitare gli spostamenti se non strettamente necessari». Attivata la Protezione civile comunale.

Il sindaco di Caltagirone (Catania), Gino Ioppolo, d'intesa con l'assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.



Stessa situazione a Lecce dove il sindaco Carlo Salvemini ha disposto per oggi cautelativamente la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei parchi pubblici sul territorio comunale. La decisione è stata presa dopo l'allerta arancione idrogeologica per temporali e forte vento diramata dalla Protezione civile. I l rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, ha disposto cautelativamente la sospensione di tutte le attività didattiche, compresi appelli d'esame ed eventuali sedute di laurea. Si potranno inoltre verificare interruzioni nell'erogazione dei servizi al pubblico, poiché il direttore generale ha disposto che il personale tecnico-amministrativo è autorizzato, su richiesta, a una giornata di congedo ordinario o riposo compensativo.



Avviso di criticità per rischio idrogeologico ed idrogeologico per temporali anche su tutto il territorio della Basilicata con allerta rossa sui settori ionici della provincia di Matera e arancione su tutto il resto della regione con previsione di forti venti e precipitazioni in aumento. Il Dipartimento, inoltre, ha reso noto che la Sala Operativa Regionale è stata convocata in modalità h24. Scuole chiuse nei Comuni della fascia ionica. Nel caso di Matera, spiega una nota, la decisione «è stata presa in seguito all'allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico per temporali, che il Dipartimento regionale della Protezione civile ha fissato al livello rosso in molte zone della provincia di Matera e al livello arancione nella città capoluogo e considerato che si potrebbero verificare situazioni di pericolo per la viabilità da e per Matera, con disagi per gli studenti pendolari».



Scuole chiuse oggi a Napoli. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Luigi de Magistris che prende atto dell'avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione civile della Campania. L'allerta, valida fino alle 22 di oggi, è di livello giallo. Si prevedono «venti forti di scirocco con raffiche forti o molto forti, mre da agitato a molto agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità, a partire dalla nottata».

