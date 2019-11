Maltempo: acqua alta e Bora forte, Protezione civile lancia l'allerta

di E.B.

TRIESTE - La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha lanciato l'allerta gialla fino alle 12 di domani, 13 novembre per l'acqua alta, la pioggia e le forti raffiche di Bora che stanno soffiando sulla costa, con mareggiate sul settore centro-occidentale. Il vento da sostenuto a forte interesserà anche il resto della regione fino alle ore 24 circa. Neve in montagna dove il pericolo valanghe sarà 'moderato' (2 su 5) per la giornata di oggi, mentre con il passare delle ore, dal pomeriggio-sera di domani oltre i 1800m il pericolo valanghe aumenterà a 'marcato' (3 su 5) su tutto il territorio regionale. Anche domani, 13 novembre l'Osmer Fvg prevede precipitazioni da abbondanti ad intense ed ancora acqua alta sulla Costa. In serata è previsto un miglioramento.