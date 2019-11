Basilica S.Marco, Franceschini manda gli ispettori: «Pronti a tirar fuori i soldi»

VENEZIA - «Attendiamo gli esiti del sopralluogo degli ispettori del ministero - che avverrà non appena l'attuale fenomeno di acqua alta sarà terminato - ma siamo pronti a finanziare quanto richiesto lo scorso anno dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna per la tutela della Basilica di San Marco». Lo ha fatto sapere Dario Franceschini, ministro di beni culturali e turismo.

