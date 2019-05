Schianto tra Tir sul ponte Tagliamento: transito bloccato per un'ora e mezzo

di Marco Corazza

sulla A4 a cavallo din incidente verso le 15 train prossimità delha bloccato il transito sull'autostrada Venezia-Trieste in direzione Trieste fino alle 16.30 circa. È il secondo incidente in A4, oggi 23 maggio, dopo l' incidente nella piazzola di sosta, con un'auto incastrata sotto un Tir , dove hanno trovato la morte due operai trevigiani.Sul posto del nuovo incidente tra Tir stanno arrivando i soccorsi con il personale sanitario, la, gli Ausiliari del traffico di Autovie. Impossibile per gli utenti che da Portogruaro si dirigevano verso Trieste proseguire la marcia in autostrada. Inevitabili le code al casello di Portogruaro.