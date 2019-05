Auto sotto tir nella piazzola di sosta due morti incastrati fra le lamiere Chiusa la A4, code fino a San Donà

++ IN AGGIORNAMENTO ++

Gravissimo incidente stamani alle 7,30 in A4, fra: chiuso il tratto e uscita obbligatoria a. Un’auto è finita sotto a un camion che era fermo in piazzola di sosta e le due persone che viaggiavano a bordo sono decedute.Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118, il 115 e i soccorsi meccanici per gestire le complesse operazioni di rimozione della vettura che è incastrata sotto il pianale del mezzo pesante.Non è stato reso noto il nome delle due persone decedute che erano rimaste incastrate fra le lamiere dell'auto.Le code in direzione Trieste sono segnalate anche fra. L’apertura del tratto autostradale chiuso dovrebbe avvenire in tempi brevi.