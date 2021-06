UDINE Una presenza media annua di 801 oggetti spiaggiati ogni 100 metri di litorale contro un valore obiettivo di qualità buona fissato dall'Unione europea pari a 20 oggetti ogni 100 metri. È un fenomeno da non sottovalutare quello dei rifiuti dispersi nel mare o sulla costa in Friuli Venezia Giulia. Lo rileva Arpa Fvg nell'ambito del secondo appuntamento di A misura di mare: in viaggio per la sostenibilità che si è tenuto ieri sul Molo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati