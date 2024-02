JESOLO (VENEZIA) - La linea è quella di ritoccare i prezzi, ma senza impennate. Vacanze al mare, sulla spiaggia di Jesolo i rincari per il posto spiaggia dovrebbero attestarsi attorno al 15%. Ma in alcuni casi, soprattutto per il settore commerciale, ovvero per lettini e ombrelloni noleggiati agli ospiti giornalieri, l'obiettivo è quello di mantenere invariate le tariffe dello scorso anno. Certo, non tutti hanno ancora definito i listini, ma la volontà rimane quella di scongiurare il rischio di prezzi in netto rialzo come temuto nelle ultime settimane a seguito dei percorsi di assegnazioni delle nuove concessioni con la legge regionale 33.

INVESTIMENTI

L'assegnazione delle concessioni è legata ad un piano di investimenti "mirato" al tratto di arenile in concessione, migliorando servizi e standard qualitativi con conseguente possibilità di rialzo delle tariffe per l'affitto di ombrelloni e lettini: difficilmente però con la stagione ormai alle porte potranno essere avviati grandi investimenti per questa estate. Anche perché delle 16 "Unità minime di gestione", i nuovi soggetti che rappresentano i concessionari, la metà non ha ancora terminato le comparazioni e chi invece ha ottenuto il titolo concessorio non ha più il tempo materiale per avviare grandi interventi. Tradotto, anche per quest'anno le tariffe dei 30mila ombrelloni e 60mila lettini presenti sul litorale jesolano di media oscilleranno tra i 15 e i 30 euro a seconda della zona e dalla posizione.

PREPARATIVI IN CORSO

Questa, per esempio, è la linea dell'Umg numero 11, nella zona di piazza Torino che ha terminato la propria pubblicazione giusto una settimana fa. Nei prossimi giorni i responsabili di questi stabilimenti presenteranno domanda in Comune di anticipata occupazione per iniziare l'allestimento dell'arenile, per il momento però senza toccare l'argomento tariffe: «L'intenzione è quella di mantenere i prezzi dello scorso anno: se ci saranno aumenti saranno lievi e di tipo fisiologico», è stato spiegato. Sulla stessa scia arriva al presa di posizione della JesoloTurismo, la società pubblico-privata che gestisce quattro stabilimenti balneari, al faro e nella zona dell'Oro Beach, che ha concluso da poco le proprie pubblicazioni: in questo caso i prezzi del noleggio lettini e ombrelloni non sono ancora definiti, ma la volontà è quella di non discostarsi di molto dagli importi dello scorso anno quando le tariffe giornaliere variavano tra i 25 euro della prima fila (29 nei giorni festivi) e i 16 euro delle ultime file (18,50 euro nei giorni festivi). Chi invece ha già deciso le proprie tariffe è lo stabilimento Manzoni, che ha concluso l'istanza di pubblicazione attraverso la Legge 33 e sabato ha riunito i propri soci per l'assemblea di inizio estate: «Ci sarà un aumento del 15% per i posti spiaggia di hotel e appartamenti - spiega il presidente Amorino De Zotti -, come avevano già annunciato ai nostri soci. Il noleggio giornaliero dei lettini rimane invariato: si va dai 27 euro per la prima fila ai 16 euro per l'ultima, mentre per quelle centrali si pagheranno 20 euro. Nel nostro caso abbiamo presentato un piano di investimento da 2,6 milioni, tenendo conto che nel corso degli anni abbiamo fatto molti investimenti e di conseguenza questo ci permette di tenere calmierate le tariffe. Quest'anno abbiamo avviato i primi investimenti, come nuove aree verdi e panchine multimediali che permetteranno di ricaricare telefonini e iPad con l'energia solare».

FEDERCONSORZI

Anche per Antonio Facco, presidente di Federconsorzi, non ci saranno aumenti preoccupanti: «Non credo ci saranno grosse variazioni - dice - Anche per questa stagione i prezzi oscilleranno tra i 20 e i 30 euro, magari con importi un po' più alti nelle zone centrali nel clou dell'estate. Molti concessionari hanno già degli accordi con hotel e appartamenti per il famoso tutto esaurito, quindi anche con le nuove assegnazioni non credo ci saranno stravolgimenti. Vedremo cosa accadrà il prossimo anno quando partiranno i grandi progetti».