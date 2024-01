Paese. Spiaggia e ombrelloni nell'ex cava: ci saranno anche impianti sportivi, aree di sgambatura per i cani e parchi giochi per i bimbi

PAESE (TREVISO) - Una spiaggia attrezzata, un anfiteatro all’aperto con 410 posti e un prato centrale per manifestazioni in grado di accogliere fino a 1.170 persone. E poi un parco giochi per bambini e un’area dedicata allo sport con un campo da basket e volley, sviluppabile nel tempo in un vero e proprio circolo sportivo. Più zona ristoro, terrazza sull’acqua, belvedere, 7 punti panoramici, due piattaforme galleggianti e un percorso ciclopedonale ad anello attorno al lago, lungo 3.5 chilometri e accessibile a tutti. Senza scordare l’area di sgambatura per i cani. Sono gli elementi che caratterizzeranno la trasformazione dell’ex cava Sabbia del Brenta, tra via Piave e via Monsignor d’Alessi, nel nuovo parco urbano di Paese.