Se un turista passasse adesso da Lignano, oltre alla pioggia troverebbe cantieri. Sono quelli per ripristinare le spiagge dopo le mareggiate dell’autunno. Una corsa contro il tempo. Dando un occhio al litorale, verrebbe da chiedersi quando e come si potrà tornare a prendere il sole. Ma in questo senso l’impegno della Regione è al massimo livello. Tra tanti dubbi invernali c’è però una certezza estiva già disponibile. E non fa rima con buona notizia. Andare in spiaggia a Lignano, infatti, quest’estate costerà di più. Rincari obbligati, si dirà. Ma si tratta di un altra batosta per i consumatori, che in questo caso sono anche turisti.



LA TABELLA



Lignano Sabbiadoro Gestioni ha pubblicato il nuovo tariffario dei servizi spiaggia che entrerà in vigore quando sarà aperta ufficialmente la stagione estiva sul litorale del Friuli Venezia Giulia. E confrontando i dati di quest’anno con quelli dell’estate del 2023, la differenza è evidente. Sia per quanto riguarda i prezzi (minimi e massimi) giornalieri che per quanto riguarda gli abbonamenti stagionali, preferiti soprattutto dai tanti friulani che scelgono Lignano non per una sola domenica mordi e fuggi, bensì per tutta l’estate. E partiamo proprio dai prezzi per gli ombrelloni stagionali. Per quanto riguarda i posti dall’undicesima fila, cioè quelli più lontani dal mare, i prezzi stagionali dell’ombrellone con i lettini oscillano quest’anno tra i 916 e i 1.150 euro. Nel 2023, invece, si andava da un minimo di 890 a un massimo di 1.115 euro. Un aumento medio di 35 euro rispetto a dodici mesi fa.

Si passa poi a posizioni più ambite, cioè quelle che si trovano più a ridosso della battigia. Ad esempio, proviamo a spostarci verso il mare, magari in terza fila. A Sabbiadoro la dinamica rimane la stessa. L’ombrellone stagionale costa quest’anno 1.340 euro, mentre l’anno scorso ci si fermava a 1.300 euro. In questo caso l’aumento è di 40 euro netti. E ancora i dati riferiti alla prima fila, quella più vicina al mare e quindi più “preziosa”. Il prezzo comunicato per il 2024 è di 1.499 euro per la stagione intera, mentre l’anno scorso ci si fermava a 1.455 euro.



I GIORNALIERI



E se si è invece dei turisti mordi e fuggi, cioè i classici pendolari della domenica? In quel caso dipende dalla bassa o dall’alta stagione. Prendiamo ad esempio il periodo più gettonato, cioè quello che va dal primo giorno di luglio all’ultimo di agosto. In prima fila un ombrellone giornaliero costerà quest’anno 23 euro al giorno, mentre l’anno scorso il prezzo era inferiore di 50 centesimi. Stesso discorso per quanto riguarda le file più lontane dal mare: quest’anno il giornaliero costa 15 euro e 50 centesimi. L’anno scorso invece si spendevano al massimo quindici euro per l’ombrellone con i lettini da noleggiare per un solo giorno.



IL LUSSO



Ci sono poi le postazioni dedicate a chi per una giornata o una stagione intera di tintarella non ha problemi di spesa. Stiamo parlando dei gazebo che si trovano a ridosso di Terrazza a mare, nella zona più “in” del litorale lignanese. Gli aumenti quest’anno non risparmiano nemmeno quest’area, considerando che un gazebo in prima file costerà per tutta la stagione 3.327 euro, contro i 3.230 dell’anno scorso. Siamo quasi a cento euro in più. Dalla quarta fila in poi, si spendono 2.616 euro mentre l’anno scorso ci si fermava a 2.540 euro. Per il giornaliero, invece, si va da 38 a 45,50 euro.