CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - Pioggia di riconoscimenti per il turismo open air della costa veneziana. Il litorale è stato omaggiato venerdì durante il PiNcamp Gala 2024, andato in scena nella serata inaugurale della Messe Stuttgart, la fiera del turismo di Stoccarda in Germania, l'evento che apre la stagione della promozione delle destinazioni turistiche di tutto il mondo. A dominare sono state le spiagge di Cavallino-Treporti e Jesolo. La prima ha conquistato ben dieci "Adac Superplatze", il premio rilasciato a dieci super-campeggi dal Club automobilistico europeo Adac; la seconda è salita sul gradino più alto con il titolo di miglior campeggio d'Europa assegnato all'International Club.

GLI ISPETTORI

Per quanto riguarda Cavallino-Treporti, l'Adac ha inviato i propri ispettori nei campeggi di tutta Europa per verificarne la qualità. Ad una giuria internazionale di 44 esperti, spetta il compito di selezionare i candidati al premio, valutati nelle aree di sostenibilità e consapevolezza ambientale, innovazione e progresso, cambiamento demografico e accessibilità. Tra le nomination dei campeggi di Germania, Francia, Spagna, Croazia, Austria, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Italia, quest'ultima è spiccata grazie appunto a Cavallino-Treporti e alle 10 strutture ricettive: Camping Garden Paradiso, Sant'Angelo, Europa Village, Union Lido, Cavallino, Enzo Stella Maris, Ca' Pasquali, Mediterraneo, Dei Fiori e Marina di Venezia. Un numero impressionante se si considera che a livello nazionale sono state 38 quelle premiate.



Quanto invece all'International Club, la struttura gestita dalla JesoloTurismo ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto, diventando così il migliore campeggio d'Europa. Soddisfazione doppia se si considera che PiNcamp-Adac ha inserito la struttura jesolana tra i 9 campeggi più innovativi.



LE PRESENZE

Grande la soddisfazione nelle due spiagge, che assieme contano circa 13 milioni di presenze turistiche. «Se Cavallino-Treporti può essere considerato il primo distretto en plein air d'Europa è il commento di Paolo Bertolini e Francesco Berton, presidenti rispettivamente del Consorzio Parco Turistico di Cavallino-Treporti e di Assocamping il merito è dei nostri ospiti che sempre più numerosi scelgono le nostre strutture, diventate ormai dei veri villaggi turistici. Questo momento della Messe Stuttgart ci riempie quindi sempre di orgoglio mostrandoci, tra una stagione conclusa e una che sta per ripartire, quanto stia lavorando bene il territorio e le sue strutture ricettive. Riconoscimenti che si affiancano all'affetto sempre presente dei nostri ospiti che di anno in anno ritornano per continuare ad accrescere il bagaglio di bei ricordi legati alla località». Sulla stessa scia il commento che arriva da Jesolo: «È con grande orgoglio che abbiamo accolto questa notizia dice la presidente di Jesolo Turismo, Eleonora Baldo che va a premiare i continui sforzi per implementare i servizi e la qualità della vacanza. Investimenti, lungimiranza progettuale e passione da parte di tutte le persone che vi lavorano e che ringrazio. International Club Camping è un fiore all'occhiello per la città e, in qualche modo, lo specchio di quanto Jesolo fa, e continuerà a fare, per essere sempre ai vertici del turismo internazionale. Il fatto che la conferma del nostro successo giunga a pochi giorni dai festeggiamenti per i 40 anni di storia, aumenta l'orgoglio e la gratificazione, mia e di tutta la città».