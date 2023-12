VENEZIA - Gruppi turistici con guide: non più di 25 persone. La nuova regola, introdotta dal Comune di Venezia per diminuire il sovraffollamento delle calli e "armonizzare" le comitive a spasso per la città con quelle ammesse in palazzi storici e musei, entrerà in vigore da giugno, poco più di un mese dopo la prima giornata di accesso "a numero chiuso" alla città d'acqua, fissata per il 25 aprile. Al bando anche il megafono e qualsiasi altra forma di "amplificazione" della voce della guida per evitare l'effetto-schiamazzi soprattutto quando ad affollare la città sono decine di migliaia di turisti al giorno. In risposta all'elevato afflusso di turisti, la Giunta comunale ha perciò adottato un approccio ponderato, predisponendo una delibera che modifica l'attuale regolamento di Polizia e sicurezza urbana, prevedendo la limitazione del numero dei componenti nei gruppi accompagnati da guide turistiche, accompagnatori o altri soggetti comunque individuati come riferimento della visita per il gruppo in centro storico, ma anche nelle isole di Murano, Burano e Torcello.