JESOLO - «Il nodo della viabilità è fondamentale per tutte le nostre spiagge: continueremo a chiedere la risoluzione delle criticità». Autostrada del mare ma non solo. Le parole sono quelle di Roberta Nesto, sindaco di Cavallino-Treporti e presidente della Conferenza dei sindaci del litorale veneto che ieri pomeriggio ha riunito in Municipio a Jesolo i colleghi sindaci per affrontare il tema della viabilità verso le spiagge venete. Il problema è quello annoso delle code sempre più lunghe verso la costa e della viabilità spesso e volentieri in tilt anche nelle strade interne.

LA PRIORITÀ

«Il tema della viabilità e della mobilità da e per i nostri territori è fondamentale spiega al presidente della Conferenza Roberta Nesto . Negli scorsi anni abbiamo commissionato una ricerca specifica dalla quale è emerso che proprio le località di mare, ma non solo, dotate di una viabilità di accesso più favorevole, vengono premiate poi dagli ospiti. Nel nostro caso dobbiamo essere estremamente chiari: i problemi di accesso ci sono ovunque». I riferimenti sono appunto per le code in ingresso a Jesolo e a Cavallino, ma anche per i problemi a Chioggia e poi per la necessità di realizzare una nuova via di accesso per Bibione. «Da Nord a Sud, passando per il centro della costa veneta prosegue Roberta Nesto - la necessità di un miglioramento della viabilità è sentita da tutti. La Regione è sensibile al tema, il confronto è avviato ma è ovvio che ora più che mai servono delle risposte. Tutti assieme stiamo continuando a studiare e a cercare soluzioni a questa criticità che affligge i nostri territori balneari, prima economia della costa veneta».

Ed è per questo che la Conferenza dei sindaci continuerà a ribadire la necessità di realizzare questi progetti. «Noi non abbiamo competenze dirette conclude la sindaca di Cavallino ma posso assicurare che su questo fronte continua il confronto della Conferenza, con tutti i tavoli in cui è possibile ribadire la nostra posizione».

PUNTO STORICO

Sulla stessa scia le parole di Christofer De Zotti, sindaco di Jesolo: «Siamo a un punto storico sulla Via del Mare sono le sue parole . Entro un termine di tre anni avremo la nuova "via del mare" che non si concluderà alla rotonda Tosano ma proseguirà con il completamento della la bretella verso Est che permetterà di alleggerire del 20% il traffico lungo via Roma destra grazie alla progettazione della regione e con un importante contributo economico del comune di Jesolo». E non solo. L'obiettivo è quello di far continuare la Via del Mare anche verso il ponte di Cavallino, come peraltro ha sollecitato Angelo Faloppa presidente di Confcommercio. Quattro i progetti al vaglio: il raddoppio di via Roma destra, un nuovo ponte sul Sile, la realizzazione di una nuova strada sul lato laguna e una diversificazione del traffico interno a Jesolo. «Su questo aspetto aggiunge De Zotti stiamo lavorando in sinergia con il Comune di Cavallino-Treporti, ovvia mente confrontandoci con la Regione per realizzare degli ulteriori interventi che dalla rotonda Tosano portino fino al ponte e verso Cavallino. Deve essere chiaro a tutti che le strade non servono solo a portare i turisti, ma sono anche vie dove muovere economie, reti sociali e quindi servono per creare un indotto verso l'entroterra».