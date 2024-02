MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Diversi proprietari di terreni che potrebbero essere espropriati per la realizzazione della Via del Mare si sono recati già nei giorni scorsi negli uffici regionali per avere chiarimenti. "Alcuni abitanti, interessati perché hanno i terreni dove sarà costruita la Via del Mare, si sono già presentati in Regione dai progettisti della superstrada per farsi spiegare bene tutta una serie di cose" ha informato la sindaca Silvia Susanna nella seduta consiliare di lunedì scorso, rivelando come gli stessi residenti si stiano già muovendo per conoscere cosa li aspetta. Certo, il progetto originario della Via del Mare è pubblicato sul sito della Regione Veneto, ma c'è un diffuso interesse tra i cittadini per capire in dettaglio quale sarà il tracciato effettivo dell'opera.

A Musile il gruppo consiliare di centrosinistra "Insieme per Musile" ha annunciato un incontro pubblico per giovedì 22 sulla Via del Mare. A Meolo l'amministrazione comunale ha programmato un analogo incontro per lunedì 19, alle 20,30, nella sala consiliare. Nel primo appuntamento tecnico, una settimana fa, con i sindaci interessati dalla superstrada, sono emerse diverse proposte di modifica. Anche la sindaca Susanna ne ha presentate ma, nonostante l'esplicita richiesta di "Insieme per Musile", lunedì sera ha preferito non rivelarle.

"La nostra Amministrazione è sempre stata favorevole alla Via del Mare, ma con dei "se" e dei "ma"- ha sostenuto - Abbiamo proposto delle modifiche rispetto al tracciato, che sono state ascoltate con interesse, e stiamo attendendo un ulteriore incontro per avere un riscontro. Non vorrei annunciare adesso le modifiche richieste che potrebbero non venire accolte, generando confusione nei cittadini. Nel momento in cui la proposta verrà accolta faremo degli incontri pubblici per informare sul tracciato e le modifiche per migliorare la circolazione stradale".

Il centrosinistra ha accettato la riservatezza, ma non il rinvio di spiegazioni sulla Via del Mare, informando dell'incontro della settimana prossima, soprattutto per i cittadini di Caposile, l'unico tratto in cui la superstrada non transiterà sul sedime della Variante Treviso-Mare. "Lo scopo della Via del Mare è anche portare beneficio alla situazione di Caposile, vista l'impossibilità di muoversi nella frazione durante il periodo estivo - ha precisato Susanna - Anche su questo abbiamo ragionato con il Consorzio Sis e la Regione".