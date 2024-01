JESOLO- Buste aperte. Concessioni balneari, dopo tante parole i percorsi di evidenza pubblica sono entrati nel vivo. Tutte le 16 Unità minime di gestione, che hanno accorpato gli 85 concessionari jesolani, hanno avviato il percorso di rinnovo attraverso quanto stabilito dalla legge regionale 33. Ieri mattina in municipio è iniziata la valutazione per l’affidamento della concessione dello stabilimento Marconi. Per questa zona dell’arenile sono due le domande in concorrenza presentate nei mesi scorsi: da una parte quella dei concessionari uscenti e dall’altra quella della Sebi Srl, società di nuova costituzione nella quale fa parte anche l’imprenditore jesolano Alessandro Iguadala. Due, quindi, i progetti presentati per la gestione di questo tratto di arenile: a valutarli nel dettaglio è una commissione composta da due tecnici del Comune e uno della Città Metropolitana. Il verdetto è atteso per i prossimi giorni, forse già per lunedì.



VERIFICA DELLE OFFERTE

Ieri mattina i tecnici, di fronte ai rappresentanti delle due società, dopo aver aperto le buste per circa un’ora e mezza hanno valutato la regolarità dei documenti presentati. Il passo successivo sarà quello di valutare i progetti presentati per arrivare al verdetto definitivo, analizzando i servizi proposti e la sostenibilità economica di quanto proposto. Oggi intanto la commissione si riunirà per aprire le offerte legate alla gestione dell’Umg5, un ampio tratto di spiaggia che comprende gli stabilimenti Augustus, Bafile e Casa Bianca. Anche qui le domande sono due: quella della società formata dai concessionari uscenti, che durante l’estate hanno lavorato duramente per costituire il nuovo sodalizio e il relativo progetto, e quella della società Cbc srl formata da Mario Moretti Polegato, “Mr Geox”, proprietario dell’hotel Casa Bianca, ma anche dalla famiglia di albergatori Menazza e da Alessandro Berton, imprenditore e presidente di Unionmare.

Anche in questo caso il meccanismo previsto è lo stesso: la commissione aprirà le buste per vagliare l’ammissibilità della documentazione e una volta superata questa fase si passerà alla valutazione dei progetti comunicando successivamente i vincitori. Lo stesso procedimento verrà seguito nelle prossime settimane per le altre eventuali domande in concorrenza visto che a queste prime due dovrebbe aggiungersene altre due. Sullo sfondo rimane la possibilità di eventuali ricorsi al Tar tra i vari concorrenti, mentre in attesa che vengano completati tutti i percorsi il Comune procederà con la proroga delle attuali concessioni, ma sempre per il tempo tecnico necessario.



IL CASO DEI CHIOSCHI

Per quanto riguarda i chioschi, chi avrà la gestione delle Umg procederà con delle sub-concessioni attraverso l’articolo 25 del Codice della navigazione. I noleggiatori dei pedalò come sempre entreranno sulla spiaggia attraverso delle autorizzazioni demaniali.