JESOLO - Si ridisegna la spiaggia del futuro. Iter ultimato: approda in Consiglio comunale per l’approvazione finale la variante al piano particolareggiato dell’arenile. Superato anche l’ultimo passaggio nella competente commissione, la nuova variante verrà discussa definitivamente nel Consiglio comunale del prossimo 30 dicembre per l’approvazione finale. Dopodiché il nuovo strumento entrerà finalmente in vigore permettendo così di superare l’attuale piano vecchio di trent’anni, che nel tempo ha conosciuto degli aggiustamenti ma evidentemente non è in grado di rispondere alle nuove esigenze, compreso il rinnovo delle concessioni demaniali, di fatto due partite separate ma che stanno correndo parallele. Per questo il nuovo piano particolareggiato prevede l’accorpamento dei settori passati da 31 a 16, ora definiti “Unità minime di gestione” (Umg) nelle quali rientrano tutte le concessioni attualmente esistenti. Di fatto ad essere formati sono dei nuovi soggetti più grandi, in grado di sostenere i percorsi di evidenza pubblica con i relativi investimenti per ottenere il rinnovo pluriennale delle concessioni. In questo sen s o tutte le “Umg” hanno presentato istanza di rinnovo delle concessioni attraverso la legge regionale 33, due per il momento le domande in concorrenza, ovvero con più soggetti interessati alla stessa concessione ma non è escluso che nelle prossime settimane ce ne siano delle altre.

PROROGHE

Da valutare inoltre eventuali proroghe: il prossimo 28 dicembre il Consiglio dei ministri potrebbe varare un provvedimento che ufficializzerà la proroga tecnica al 2024, ma per permettere ai comuni di predisporre i bandi. In questo caso Jesolo continuerebbe comunque con la strada del rinnovo sulla base delle regole regionali , mentre in caso di più domande le gare, senza i decreti attuativi del governo, verrebbero disciplinate attraverso il regolamento d’uso demaniale del Comune.

I CONTENUTI