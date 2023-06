Paluaro. Una mucca scivola e si blocca in un dirupo, poi torna "in volo" dal proprietario

PALUARO (UDINE) - Sono servite 9 ore di lavoro alla squadra SAF ( Speleo Alpino Fluviale) del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo (UD) per raggiungere e portare in salvo una mucca che era scivolata in un dirupo rimanendovi bloccata sul fondo senza possibilità di risalire. È successo questa mattina, 14 giugno, a 300 metri a valle della malga Turia nel comune di Paularo.

Il bovino si era allontanato dal proprietario, che ha prontamente richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco. È stato quindi raggiunto e sono iniziate le operazioni di soccorso.

Fondamentale è stato l'aiuto di due titolari di un azienda di Paularo che si occupa del taglio della legna, che passando da lì hanno fornito mezzi e collaborazione.

I Vigili del fuoco hanno quindi creato una piazzola dalla quale è stato poi possibile recuperare l'animale e successivamente l'hanno imbracata con delle corde specifiche per animali di grossa taglia. L'imbracatura è stata così agganciata al cavo, lungo 50 metri, dell'elicottero della protezione civile, partito dalla base di Tolmezzo, che ha trasportato l'animale fino ad un punto sicuro dove, una volta liberato, è stato riconsegnato al proprietario.