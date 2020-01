La mucca scappa dal macello e prende la statale Noalese: panico tra gli automobilisti Video

SANTA MARIA DI SALA (VENEZIA) - In qualche modo doveva aver capito che quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio. E così, questa mattina alle nove, una mucca di un allevamento di Santa Maria di Sala si è improvvisamente imbizzarrita, è fuggita scappando dal camion che avrebbe dovuto portarla al macello per poi prendere la Noalese, scatenando il panico tra gli automobilisti.



L'inseguimento è durato per tutta la mattinata, costringendo polizia locale, allevatori e carabinieri a cercare un modo per catturarla. I vigili, per motivi di sicurezza, hanno dovuto chiudere via Desman. Solo intorno alle dodici, le forze dell'ordine sono riuscite a circondare l'animale e, grazie all'intervento di un veterinario, sedarlo.

