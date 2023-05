Pentecoste a Lignano, scatta l'ordinanza anti-alcol. Ecco tutte le limitazioni

LIGNANO SABBIADORO - Una serie di limitazioni e obblighi, per favorire un cambiamento di approccio, in quanti scelgono Lignano Sabbiadoro per trascorrere Pentecoste, perché a volte prevedere dei limiti diventa necessario, per garantire il rispetto dei luoghi e preservare l’incolumità delle persone. Va in questa direzione l’ordinanza emessa dal Comune di Lignano Sabbiadoro, i cui contenuti sono anche maturati all’interno del tavolo sulla sicurezza tenutosi due settimana fa, alla presenza del Prefetto e del Questore di Udine.

Cosa prevede l'ordinanza

Una serie di divieti, in vigore dalle 8 di giovedì 25 maggio e fino alle 12 di lunedì 29 maggio, a cominciare dalla somministrazione e vendita di bevande, anche per asporto, che non potrà avvenire attraverso contenitori in vetro o lattine (fatta eccezione per il servizio al tavolo di ristorazione).

Nel caso di bevande alcoliche e superalcoliche, la vendita e la somministrazione delle stesse dovrà cessare alle 3 di notte, (alla mezzanotte nel caso dei negozi) e non potrà riprendere prima delle 6 del mattino.

Limiti orari anche per la musica

Inoltre, alle persone sarà vietato detenere e consumare bevande alcoliche in luogo pubblico, a eccezione delle pertinenze esterne dei pubblici esercizi e delle attività artigianali. Come maturato all’interno del confronto promosso dall’amministrazione comunale con i gestori dei locali e anticipato nel corso del tavolo sulla sicurezza, le limitazioni imposte dall’ordinanza, unitamente a un altro divieto, quello di accedere alla spiaggia, introdurranno una sorta di “fine serata”, per agevolare il rientro dei turisti nelle strutture ricettive.

L’ordinanza prevede che l’allietamento musicale, consentito a tutti i pubblici esercizi fino all’1 di notte, nell’ora successiva, quindi fino alle 2, per le attività dotate di impianto tarato, diventerà una diffusione musicale di sottofondo. Questo per favorire il deflusso degli avventori, ai quali non resterà che rientrare in albergo, campeggio o negli appartamenti, dal momento che non si potrà né accedere, né stazionare sulla spiaggia, dall’1 di notte e fino alle 6 del mattino e saranno in vigore, il divieto di balneazione dalle 20 alle 6 del mattino successivo (tra gli uffici 1 e 19 di Sabbiadoro) e il divieto di bivacco.

Per quanto riguarda gli operatori, gli esercizi che promuoveranno dell’allietamento musicale dovranno dotarsi di un congruo numero di addetti al servizio di controllo; inoltre pubblici esercizi e attività artigianali dovranno effettuare, a propria cura, la pulizia dell’area prospiciente e nelle vicinanze della propria attività, in modo da garantire l'igiene e il decoro della città.