MESTRE - Una rete di giovani imprenditori veneziani per fare squadra e formazione manageriale, sviluppare nuove occasioni di business e sostenere l'imprenditorialità giovanile. Nasce con grandi ambizioni il Gruppo giovani imprenditori di Confapi Venezia, l'associazione che raggruppa 370 piccole e medie aziende della Città Metropolitana che, con una media di 20 dipendenti l'una, occupano circa 5.400 addetti. Il nuovo organismo, istituito formalmente ieri mattina nella sede Confapi di Mestre, è composto da 13 imprenditori veneziani, tutti ventenni e trentenni e sarà guidato da Elia Stevanato, 38 anni, legale rappresentante dell'omonima azienda di Salzano attiva nel comparto delle infrastrutture stradali e delle costruzioni. Oltre al sostegno, anche finanziario, dell'imprenditorialità giovanile, tra gli obiettivi che il nuovo gruppo di lavoro si è dato vi sono il sostegno ai giovani startupper o aspiranti imprenditori in grado di elaborare idee innovative da tradurre in occasioni di business e la valorizzazione delle aziende già attive guidate da imprenditori under 40 che hanno necessità di maggiore visibilità e di sviluppo nel proprio mercato di riferimento.

«Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo percorso che vuole essere di condivisione e di crescita collettiva ponendo al centro le particolari esigenze di chi quotidianamente fa impresa sottolinea il neo presidente Stevanato - e ha un'età e un'esperienza ma soprattutto una mentalità giovane. Siamo un gruppo di giovani imprenditori che vogliono stare insieme per cercare nuove opportunità di investimenti e aiutare i giovani che hanno l'ambizione di avviare un'attività imprenditoriale». Ulteriore punto ritenuto strategico è l'interlocuzione con il mondo della scuola e lo sviluppo di percorsi di orientamento e formazione professionale, rivolti principalmente a neo diplomati e laureati, che abbiano uno sbocco diretto nelle stesse aziende rappresentate dal nuovo organismo interno a Confapi Venezia. Le principali azioni che saranno messe in campo per raggiungere tali obiettivi saranno la ricognizione e la pianificazione di progetti di investimento imprenditoriale e immobiliare, con particolare attenzione al settore delle Residenze sanitarie assistite, un filone di business con grandi potenzialità per gli anni a venire e l'organizzazione di meeting periodici con sindaci e assessori per far conoscere agli enti locali le necessità delle imprese veneziane e di focus specifici con gli istituti scolastici del territorio con l'obiettivo di portare gli studenti veneziani a diretto contatto con le aziende. «Il dialogo tra gli imprenditori e il mondo della scuola è un obiettivo fondamentale per un'associazione che rappresenta la piccola e media impresa e che sostiene il tessuto sociale e produttivo del territorio spiega Marco Zecchinel, presidente di Confapi Metropolitana e per questo stiamo partecipando a diversi incontri di orientamento con le scuole medie e superiori veneziane». La prima assemblea del Gruppo giovani imprenditori è in programma il 13 dicembre a Ca' della Nave a Martellago, dove interverrà anche il banchiere ed ex ministro Corrado Passera.