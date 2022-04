Finisce con l'auto contro un platano nella notte: ricoverato

BASILIANO - Poco dopo le 2 di questa notte (17 aprile) i Vigili del Fuoco del comando di Udine sono intervenuti, con una squadra della sede centrale e la squadra del distaccamento di Codroipo sulla SS13 a Basiliano (Ud) per un'incidente stradale con una sola autovettura coinvolta, finita contro un platano. Giunti sul posto i pompieri hanno immediatamente iniziato ad operare con le cesoie e il divaricatore per estrarre dalle lamiere l'autista della vettura che, una volta estricato, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale. Dopo aver soccorso l'uomo i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area del sinistro. Le cause dell'incidente, che non ha coinvolto altre persone sono al vaglio dei Carabinieri. L'automobilista è stato ricoverato con un trauma al torace e agli arti inferiori.