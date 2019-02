Fuga di vapore, due operai feriti: ​stavano facendo manutenzione

UDINE - Una fuga di vapore ha causato il ferimento di due manutentori all'Abs di Pozzuolo del Friuli. I due operai sono rimasti feriti agli arti in modo serio ma non grave. I carabinieri della stazione di Mortegliano stanno indagando sull'incidente per stabilirne con esattezza la dinamica e verificare eventuali responsabilità. I due manutentori - un cittadino italiano e uno romeno - stavano lavorando quando sono stati investiti da quella che tecnicamente viene definita una fuga di vapore.



Soccorsi dal personale sanitario, sono stati trasferiti in ospedale a Udine. Uno dei due operai ha riportato ferite più serie e dunque potrebbe essere trasferito in elicottero in un centro specializzato per la cura delle ustioni. Ai rilievi partecipano anche gli ispettori dell'Azienda sanitaria specializzati nella verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

