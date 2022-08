DIGNANO - Il corpo senza vita di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato, nel tardo pomeriggio di lunedì, in un campo nella frazione di Bonzicco di Dignano, poco distante dal greto del fiume Tagliamento. È stato un cittadino che stava passeggiando nella zona a fare la macabra scoperta della salma e a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di San Daniele del Friuli e di Codroipo che dopo aver coinvolto il medico legale, hanno cominciato a svolgere le indagini.

TRE MESI

Per identificare la persona deceduta sarà necessario effettuare l'esame autoptico ma dalle prime informazioni il decesso dell'uomo viene fatto risalire ad almeno tre mesi fa; il corpo oramai ridotto ad uno scheletro giaceva nelle vicinanza di un albero, a ridosso di una stradina imboccata dall'area della vecchia filanda di Dignano che costeggia il corso del Tagliamento, in questo periodo in secca.

L'IDENTIFICAZIONE

Potrebbe trattarsi di un cinquantenne di origini argentine, residente nel Monfalconese del quale si erano perse le tracce e che sovente ritornava nella zona del Friuli Collinare.

IL CELLULARE

Rispetto alle cause del decesso e al luogo del ritrovamento i militari dell'Arma stanno svolgendo ancora accertamenti, apparentemente la persona sarebbe arrivata a piedi o accompagnata da qualcuno. Qualche risposta in più potrebbe arrivare dal cellulare che è stato recuperato e ora verrà analizzato. Quanto alle cause della morte, dagli inquirenti viene esclusa al momento l'ipotesi di un omicidio.