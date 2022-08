Scoperta l'identità del cadavere ritrovato nell'Adigetto. Ecco chi è l'uomo fatto a pezzi

ROVIGO - Scoperta l'identità del cadavere fatto a pezzi ritrovato nell'Adigetto. Si tratta di Shefki Kurti, nato a Durazzo, in Albania e residente a Badia Polesine. L'uomo avrebbe compiuto 72 anni il prossimo 7 agosto. Era sposato e si stava godendo la pensione. Le indagini delle forze dell'ordine sono ancora in corso per capire l'esatta dinamica dell'accaduto e, i militari invitano chiunque abbia notizie sulla vittima di mettersi in contatto con il comando dei Carabinieri.