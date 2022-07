Orrore sull'Adigetto: dopo la gamba spuntano sacchi neri con il busto e la testa di un uomo. Il mistero del cadavere fatto a pezzi

VILLANOVA DEL GHEBBO - Prima una gamba mozzata, senza il resto del corpo. E' stata tovata nelle acque dell'Adigetto questa mattina, 28 luglio, verso le 8. Il macabro ritrovamento è avvenuto da parte degli operai del Consorzio di bonifica, incaricati di ripulire una piccola chiusa che si trova nel fiume poco dopo l'abitato di Villanova del Ghebbo, lungo via Casaria. Non appena realizzato che quel pezzo che galleggiava insieme a ramaglie e plastica non era un rifiuto, bensì un arto umano (una gamba sinistra), è partita immediata la chiamata ai carabinieri.

Il sacco nero con busto e testa

Subito dopo il ritrovamento della gamba sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno calato in acqua un piccolo gommone, dando vita alle prime operazioni di ricognizione lungo il fiume, a monte della chiusa, fino a Badia, per cercare eventuali altre parti del cadavere. E sono stati proprio i vigili del fuoco, alla chiusa più a monte, subito dopo l'abitato di Lendinara, in via San Lazzaro Alto, questa senza griglia, ma con le paratie mobili, quindi solo un “salto”, a trovare alcuni sacchi di plastica nera, contenenti ulteriori pezzi del corpo smembrato. In particolare il tronco e la testa. È stato così possibile capire che si tratta del cadavere di un uomo, ucciso e fatto a pezzi. Per ulteriori dettagli si continua ad attendere l'autopsia, anche se lo stato di conservazione generale sembra indicare che il corpo sia in acqua da pochi giorni, forse una decina. Sono ancora in corso ulteriori ricerche per cercare l'altra gamba e le braccia che ancora non sono state rinvenute.

Le indagini

Una pattuglia della Compagnia di Rovigo è immediatamente accorsa del posto, chiedendo anche l'intervento di un medico legale per le prime indicazioni. Il dottore ha confermato che si trattava effettivamente di una gamba umana, la sinistra, di una persona di carnagione bianca, riservandosi però di determinarne il sesso ed uteriori aspetti solo in seguito ad un accurato esame autoptico. Anche sulla datazione della permanenza in acqua dell'arto, il medico legale non si è espresso, anche se sembra potersi escludere che si tratti di parecchi mesi, quanto piuttosto di un arco temporale abbastanza limitato.

Il luogo del ritrovamento

L'Adigetto, detto anche “Naviglio Adigetto”, perché un tempo era navigabile, nasce a Badia Polesine staccandosi dall'Adige passando poi per Lendinara prima di raggiungere Villanova del Ghebbo, superata la quale tocca poi Costa di Rovigo, Rovigo, Ceregnano, Villadose ed ilterritorio adriese, dove si getta poi nel Canalbianco