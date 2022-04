Cadavere nel borsone: non è Andreea, la ragazza scomparsa a Jesi. Mistero sempre più fitto

ROVIGO - Al momento nessun profilo di giovane scomparsa è compatibile con quello del corpo della donna ritrovata senza testa in un borsone sul Po a Occhiobello (Rovigo) lunedì mattina. Sono stati già esclusi alcuni soggetti in particolare come Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre 2019 a Stanghella (Padova), quello di Isabella Noventa di Albignasego (Padova), uccisa nel 2016, e anche quello di Andreea Alice Rabciuc, rumena di 27 anni, che viveva a Jesi (Ancona), scomparsa il 12 marzo scorso. La procura di Rovigo è ancora in attesa dell'esame del Dna dal cadavere e l'incrocio con quelli presenti nelle banche dati delle forze dell'ordine non ha dato indicazioni per provare a risalire all'identità della vittima.

