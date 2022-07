Spunta una gamba mozzata, ecco il luogo del ritrovamento

VILLANOVA DEL GHEBBO - Una gamba mozzata. Senza il resto del corpo. Trovata nelle acque dell'Adigetto questa mattina verso le 8. Ancora troppo presto per formulare ipotesi. Il macabro ritrovamento è avvenuto da parte degli operai de Consorzio di bonifica, incaricati di ripulire una piccola chiusa che si trova nel fiume poco dopo l'abitato di Villanova del Ghebbo, lungo via Casaria. Non appena realizzato che quel pezzo che galleggiava insieme a ramaglie e plastica non era un rifiuto, bensì un arto umano (una gamba sinistra), è partita immediata la chiamata ai carabinieri.