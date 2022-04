Cadavere di donna ritrovato nel Po, diffuse le foto degli abiti per identificare la vittima

ROVIGO - Un tentativo estremo per provare ad identificare il cadavere di una donna trovato nel fiume Po 10 giorni fa: i carabinieri di Rovigo, autorizzati dalla Procura, hanno divulgato oggi le immagini degli abiti indossati dalla vittima decapitata e con le mani mozzate.

Le foto

Il cadavere è stato ritrovato sull'argine nel comune di Occhiobello (Rovigo) il 4 aprile scorso, la morte in seguito a ferite di arma da taglio. Dopo l'uccisione, alla vittima sono amputate le mani ed è stata decapitata. Ancora non si sa con esattezza quale sia stata l'arma usata per l'assassinio. Sono questi gli sviluppi degli ultimi accertamenti medico legali.

Quanto al dna della donna non sarebbe emerso finora nulla dalle comparazioni. La vittima non aveva più di 30 anni, di pelle bianca. Il corpo era stato messo in un borsone che si era arenato su alcuni massi vicino alla riva del fiume. La scoperta era stata fatta da due dipendenti Aipo che facevano una ricognizione con il motoscafo.