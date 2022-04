Cadavere ritrovato nel fiume Po in secca

OCCHIOBELLO - Cadavere affiora dalle acque del fiume Po in secca: di chi potrebbe essere? Giallo sul ritrovamento di un corpo ieri pomeriggio, lunedì 4 aprile. Emerge una novità che cambia tutti i contorni della scoperta e che fa propendere le indagini in modo deciso verso l'ipotesi di omicidio. Ma proprio oggi è stato svelato un dettaglio che cambia tutta la prospettiva della vicenda: il corpo, in avanzato stato di decomposizione, ma verosimilmente di una donna, era infatti all'interno di un borsone...