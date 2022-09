Manifesti del Centrosinistra imbrattati e coperti con il volto di Mussolini, bufera a Cervignano

Ennesimo atto vandalico in Friuli a pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre. A Cervignano, in provincia di Udine, i manifesti del Centrosinistra sono stati imbrattati con delle scritte volgari e offensive, ma si è andati anche oltre: è comparso anche il volto di Benito Mussolini, a sostituire i manifesti stessi. Un vergognoso insulto alla democrazia è stato perpetrato ieri a Cervignano in Via Udine, i manifesti della coalizione di centro-sinistra e della sinistra sono stati coperti da ingiurie e oscenità. La firma era su una tabella di legno accanto; era quella del duce, attaccata con una pistola sparapunti. Il disprezzo dell'estrema destra per la democrazia deve essere sempre denunciato perché tragicamente in questo paese è sempre in agguato. Così si è espresso Furio Honsell candidato all'uninominale del Senato per il centro-sinistra.