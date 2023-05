Elezioni a Vicenza. Imbrattati con della vernice rossa i manifesti di Possamai a pochi giorni dal ballottaggio

VICENZA - Atto vandalico sui manifesti di Giacomo Possamai a pochi giorni dal ballottaggio a Vicenza. Sono stati imbrattati nella notte decine di manifesti del candidato sindaco del centrosinistra. Manifesti che sono stati strappati e vandalizzati con della vernice rossa che riporta la sigla del Pd, Partito democratico. Questa mattina, 24 maggio, il candidato del centrosinistra andrà in Questura per depositare una denuncia. «Abbiamo taciuto fin qui - afferma una nota dello staff di Possamai - perché le elezioni dovrebbero essere un confronto tra idee e visioni diverse di città, non uno scontro tra fazioni.