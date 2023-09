BADIA POLESINE (ROVIGO) - Prendono il via a Badia Polesine i lavori per consolidare le sponde del fiume Adigetto. Sono ai nastri di partenza gli interventi che interesseranno il naviglio e toccheranno diversi comuni polesani con l'obiettivo di rendere più sicure le sponde del canale e fornire maggiore efficienza con l'automazione delle paratoie per il prelievo, la regolazione della portata e la distribuzione d'acqua. «I lavori sono iniziati nel territorio comunale di Badia e i mezzi delle imprese appaltatrici sono all'opera - fa sapere il presidente del Consorzio di bonifica Adige Po Roberto Branco -. Questo tipo di intervento va a incidere sulla tenuta delle sponde in un'ottica di sicurezza idraulica e di ottimizzazione della risorsa anche con l'inserimento di pietrame per naturalizzare la sponda, per evitare fuoriuscite e fornire stabilità. Cinque milioni di euro - puntualizza il presidente dell'ente consortile - saranno inoltre destinati alle paratoie, per l'automazione».

Il progetto

L'ambizioso progetto è finanziato all'interno del Pnrr, per un importo di 30 milioni di euro - da Badia a Botti Barbarighe - per aumentare l'efficienza del sistema irriguo. Risaliva tra l'altro a diversi anni fa l'ultimo intervento di questa rilevanza sul canale Adigetto, che è il collettore irriguo principale nel comprensorio presidiato dal Consorzio. A beneficiare dell'opera saranno in totale dieci comuni; oltre a Badia, le opere toccheranno Lendinara, Fratta, Villanova del Ghebbo, Costa, Rovigo, Ceregnano, Villadose, Adria e Pettorazza Grimani. Per questo, si sta pensando a un'inaugurazione ufficiale dei lavori che dovrebbe svolgersi a Badia, presumibilmente in località Bova.

Fine lavori

«Stiamo definendo la data - conclude Branco - ma indicativamente l'evento potrebbe svolgersi alla fine del mese di ottobre». La progettualità viene salutata con favore anche dall'amministrazione comunale dato che l'Adigetto rappresenta uno dei simboli della città, il cui centro è tagliato in due dal corso del fiume. «Ci era stato comunicato che a breve sarebbero partiti i lavori - osserva il vicesindaco e assessore all'Ambiente Stefano Segantin -. Le opere coinvolgeranno il nostro territorio, ma non solo, dato che parliamo di un canale che è lungo circa 67 chilometri e siamo di fronte ad una importante somma da Pnrr».

L'ordinanza

Anche allo scopo di consentire i lavori il Comune di Badia nei giorni scorsi ha provveduto a emettere un'apposita ordinanza. La Polizia locale ha infatti disposto la chiusura al traffico veicolare di via Palazzina dato che "per eseguire i lavori sarà necessario occupare per intero la carreggiata destinata al transito dei veicoli. Si è quindi ritenuto, per motivi di sicurezza stradale e per dar corso alla richiesta in conformità alle caratteristiche tecniche della strada e del traffico veicolare, di modificare temporaneamente la viabilità, istituendo il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto residenti, frontisti e mezzi di soccorso". La modifica alla viabilità permarrà fino al 31 dicembre o comunque fino al termine dei lavori.