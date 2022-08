Pescatore scomparso, ritrovato il corpo del 27enne ingiottito dal Po mentre era con gli amici

Dopo un giorno e mezzo di ricerche è stato trovato il corpo senza vita del 27enne che sabato sera, mentre era a pescare a Canaro insieme a due amici e si stava spostando lungo il Po con la propria canna, è stato letteralmente inghiottito dalla corrente.

Ritrovato il pescatore scomparso

Sono stati i vigili del fuoco in elicottero ad avvistare, verso le 16.30, una sagoma scura nell'acqua del fiume, nel tratto antistante il comune di Crespino, anche se sulla sponda ferrarese, nel tratto fra Ro e Berra. Subito sono partite le operazioni di recupero e quelle seguenti di riconoscimento del cadavere: in attesa dell'ufficialità, sembra tuttavia già esserci la triste certezza che sui tratti del giovane residente in provincia di Bologna, a Mordano, il cui nome era Darius Mihai Blai.