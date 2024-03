Liliana Resinovich, il marito nega la storia tra lei e Claudio Sterpin. L'amico ribatte: «Un amore di 40 anni, se non moriva ci saremmo sposati»

TRIESTE - «Io assolutamente nego l'esistenza di una storia d'amore con questa persona. Non abbiamo foto, selfie, qualcosa che possa dimostrarlo. Tutti hanno bevuto la storia di questo grande amore con questo signore, ma io non ho un messaggio, qualcosa che possa dimostrare questo». A dirlo è il marito della donna Sebastiano Visintin alla puntata di "Porta a porta" che andrà in onda stasera, mercoledì 27 marzo, riferendosi al presunto legame sentimentale tra Claudio Sterpin e la moglie Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio successivo.

L'ABORTO

Visintin ha spiegato anche perché nelle intercettazioni risulta che lui sospettasse che Liliana fosse rimasta incinta di Sterpin (la donna ebbe due interruzioni di gravidanza: una nel 1985 e una nel 1993). «Io avevo una cimice nella macchina: ho detto parlando con una giornalista "una mia idea che mi sono fatto, posso immaginare, è un mio pensiero, è che potesse essere stato lui".

Liliana era una maratoneta, faceva i 100 chilometri, la 24 ore, frequentava la struttura sportiva Marathon a Trieste il cui presidente era questo Sterpin, perciò tutto ruotava attorno a lui». «Io - ha proseguito Visintin - facevo il fotoreporter, Liliana la vedevo il fine settimana, veniva con me a fare foto alle partite di pallacanestro, perciò diciamo questa storia d'amore ... io ho detto che forse ... può essere ... perché lei non frequentava nessun altro». Visintin ha ricordato che nel 1993 lui e Liliana erano «amici, ci si frequentava. Mai ho chiesto di questa gravidanza e lei non mi ha mai detto», confermando però di averla accompagnata in ospedale per abortire.

STERPIN: «LA NOSTRA RELAZIONE E' DURATA 40 ANNI»

«Se non fosse accaduto ciò che è successo saremmo stati uniti, forse già sposati: dal 16 dicembre avremmo convissuto; la nostra relazione è durata 40 anni». Lo ha detto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich, in una intervista che andrà in onda questa sera a Porta a porta. Non lo abbiamo fatto prima perché «ero sposato, poi perché ho pensato che fosse troppo giovane, ma non ci siamo mai persi di vista - ha proseguito Sterpin - Nell'ultimo periodo negli ultimi quattro, cinque anni Liliana mi aveva confessato che il matrimonio con Visintin in quanto a unione sessuale era finito».