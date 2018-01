Caccia ai ladri in scooter: tre colpi in sole 5 ore ai danni di tre donne

di Paola Treppo

POVOLETTO e TAVAGNACCO - Caccia aiin provincia di Udine dove, in due paesi diversi, nell'arco di poco più di cinque ore, state: due erano in auto e una in bici. Si tratta con ogni probabilità sempre della stessa banda che ha agito a Povoletto e a Tavagnacco. Il primo colpo alle 11 quando una pensionata di 66 anni va a fare la spesa nella cooperativa alimentare della frazione di Savorgnano del Torre, nel comune diMentre posteggia la sua automobile a poca distanza dal negozio viene avvicinata da due uomini a bordo di una due ruote cheilanteriore destro e rubano i soldi che l'anziana aveva appoggiato sul sedile del passeggero, oltre alla borsetta con i suoi documenti ed effetti personali. Magro il bottino, per i ladri: circa 100 euro in contanti, ma grande loper la 66enne che adesso dovrà anche far riparare anche il cristallo infranto della vettura. Il danno complessivo è di 600 euro.​Dopo poco i due ladri in moto, o forse in scooter, raggiungono via Colugna, nel vicino comune di. Sono le 16 e 45. Qui i malviventi rendono di mira il negozio di unadi 66 anni che sorge lungo quella via: attendono che la donna salga sulla sua auto per avvicinarsi, aprire di corsa la portiera del passeggero eanche in questo caso la borsa che aveva messo sul sedile. La parrucchiera esce e dà l'allarme; un passante, dopo poco, rinviene a terra lama è vuota. I ladri l'hanno gettata via dopo aver rubato la carta di credito e la tessera bancomat dell'artigiana.​Terzo colpo fotocopia alle 17.30, sempre a Tavagnacco. Siamo in via Pagnacco e una donna di 60 anni sta percorrendo la strada in sella alla suaquando viene affiancata da due uomini che viaggiano su un; uno continua a condurre il due ruote e l'altro afferra la borsa che la 60enne aveva riposto neldella bici. Nella borsa la donna aveva messo denaro contante per circa 25 euro, i suoi documenti e il telefono cellulare. Tutti e tre i colpi sono stati messi a segno nella giornata di giovedì 18 gennaio, e sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Udine e delle stazioni competenti per territorio.