Arresto cardiaco sul sentiero a 1.800 metri, soccorso-lampo ma è gravissimo

UDINE - Oggi verso le 10, a quota 1800 metri, lungo il sentiero che conduce a Forca Disteis, un sessantaduenne di Majano del Friuli, R. (nome) N. D. (cognome) è stato colto da arresto cardiaco. L'uomo è stato raggiunto in prima battuta da una soccorritrice del Soccorso Alpino che fa base al Rifugio di Brazzà - in otto minuti la giovane ha percorso i 250 metri di dislivello che la separavano dal rifugio al punto della chiamata - e che ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco all'escursionista, seguita da un soccorritore della Guardia di Finanza di Sella Nevea e poi dall'equipe medica giunta con l'elisoccorso regionale. L'uomo è stato stabilizzato sul posto, caricato in hovering sul velivolo e portato d'urgenza a Udine in gravissime condizioni intorno alle 12.30. La s tazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea è intervenuta. Ultimo aggiornamento: 15:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA