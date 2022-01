Soccorritori al lavoro: anziano si ferisce sul sentiero, due giovani persi a Sella Nevea raggiunti dai finanzieri sugli sci

TRIESTE - Soccorso alpino al lavoro per due interventi a Monte Grisa e Sella Nevea: soccorsi un 86 enne feritosi piuttosto seriamente e due ventenni che si erano persi.

Cade sul sentiero, profonda lesione

Poco prima delle14 un uomo di 86 anni di Trieste si è procurato un trauma cranico e una ferita aperta a seguito di una caduta sul numero 12 che sale a Monte Grisa. A chiamare i soccorsi alcuni passanti che lo hanno trovato a terra. Gli stessi sono andati incontro ai soccorritori per agevolare l'individuazione del punto sul sentiero in cui l'uomo si trovava. Lo hanno raggiunto i soccorritori della stazione di Trieste del Soccorso alpino che lo hanno medicato e imbarellato per portarlo fino all'ambulanza, dove nel frattempo erano giunti anche i vigili del fuoco. L'uomo è rimasto sempre cosciente ma si è procurato una ferita profonda impattando su una pietra carsica, non si sa se in seguito ad un mancamento o ad una scivolata.

Finanzieri con sci e motoslitta

Due giovani del 1999 e del 2000, un ragazzo di Trieste ed una ragazza di Tolmezzo, hanno chiesto aiuto poco prima delle 15 al 112 riferendo di aver smarrito il sentiero rientrando dai piani del Montasio verso Casera Cregnedul. Gli escursionisti hanno imboccato una deviazione per Casere Barboz e, non ritrovando più i segnavia, nascosti dalla neve, e non riuscendo ad orientarsi hanno chiesto aiuto. A soccorrerli, una volta individuata la loro posizione grazie al sistema di georeferenziazione sms Locator, sono stati i soccorritori della caserma della Guardia di Finanza che si sono avvicinati in sella ad una motoslitta portando con sé gli sci da scialpinismo per percorrere un tratto di sentiero. I ragazzi sono stati raggiunti in circa mezz'ora e ricondotti a valle. Stavano bene ma erano infreddoliti a causa delle basse temperature. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino.