Incidente in pista sullo Zoncolan. Brutta caduta in pista mentre fa snowboard: donna di 37 anni ricoverata con trauma cranico

UDINE - Incidente in pista sullo Zoncolan, una donna di 37 anni è caduta mentre faceva snowboard, il fatto è avvenuto intorno alle 13.30. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso. La donna è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per un trauma cranico. Sul posto il soccorso piste.