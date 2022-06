Attività record e premio dalla Regione Fvg per l'albergo Cavallino: 113 anni di ospitalità doc

SAPPADA - Hanno fatto la storia della ricettività in montagna, a Sappada il riconoscimento per chi si è passato il testimone mettendosi al servizio dei vacanzieri. È stato insignito oggi - 16 GIUGNO - del titolo di "Locale storico del Friuli Venezia Giulia" l'albergo Cavallino di Sappada. I titolari Mauro Boccingher e la moglie Carla Sartor hanno ricevuto la targa in segno di riconoscimento per i 113 anni di attività della struttura ricettiva dall'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, nella sede della Regione di Udine.

Ad applaudire i coniugi albergatori c'era anche l'assessore al turismo del Comune di Sappada Silvio Fauner. "Siamo fieri di questa importante attestazione poiché premia tanti anni di impegno, a beneficio anche della comunità, ci dà lo stimolo a fare sempre meglio" ha dichiarato Carla Sartor. "Attività come il Cavallino inorgogliscono il nostro Comune e sono il chiaro segnale della volontà dei nostri compaesani di investire nel territorio e dargli lustro oltre che un'immagine positiva".