Sella Nevea, sciatore rischia di precipitare in un crepaccio: salvato in extremis dalla Polizia

SELLA NEVEA - Rischiava di precipitare in un crepaccio, ma fortunatamente la tragedia è stata evitata. È successo questa mattina poco prima di mezzogiorno sulle cime di Sella Nevea, un operatore della Polizia di Stato, impiegato nel Servizio Sicurezza e Soccorso in Montagna presso il comprensorio, stava perlustrando le zone vicine alle piste battute che dopo le recenti nevicate sono frequentate e percorse dagli appassionati dei fuoripista in cerca di neve fresca, quando si è accorto che un minore era incastrato con gli sci sopra una cavità.

Cosa è successo

Notato il giovane sciatore in difficoltà, l'ha raggiunto e rassicurato, raccomandandogli di non muoversi poiché era in potenziale pericolo di caduta nel buco. Nel contempo ha chiesto ausilio agli altri componenti della Pattuglia affinché raggiungessero il luogo con materiale alpinistico per poter estrarre il malcapitato dalla voragine. Raggiunto così lo sciatore in sicurezza, dopo averlo imbracato e issato sul bordo della cavità, è stato scortato in luogo sicuro.

Successivamente è stato affidato a un accompagnatore poiché fortunatamente non aveva riportato alcuna conseguenza fisica nella disavventura.