Fatale l'App per gli incontri: la foto non corrisponde alla persona che si presenta e succede il finimondo

Un giovane di 22 anni, cittadino romeno, è stato arrestato a Udine dalla Polizia con l'accusa di tentata estorsione. Secondo una ricostruzione, il giovane avrebbe adescato un coetaneo, cittadino italiano, tramite un'applicazione social per gli incontri.



Ma quando si sono conosciuti, di fronte alle rimostranze della vittima, che si era accorta di trovarsi alla presenza di una persona diversa da quella che appariva in foto, avrebbe estratto un coltello e preteso la consegna di 150 euro. L'episodio è accaduto sabato pomeriggio.



Il caso è stato scoperto dopo una manovra azzardata effettuata dall'auto su cui viaggiavano i due giovani, davanti alla Questura di Udine. Vistosi minacciato con il coltello, la vittima avrebbe finto di recarsi a un bancomat per prelevare il denaro, deviando invece verso viale Venezia con l'intento di fermarsi davanti alla Questura. Capito quanto stava accadendo, il 22enne avrebbe bloccato bruscamente l'auto con il freno a mano. All'interno della vettura sarebbe cominciata una zuffa tra i due giovani che avrebbe spinto i poliziotti a intervenire. Alla vista degli agenti, il passeggero ha tentato la fuga. Fermato, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama in acciaio di circa 15 centimetri di lunghezza e arrestato.

