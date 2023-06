Udine. Spintona un ragazzino per portargli via dal portafoglio 10 euro

UDINE - Aggredito da un coetaneo che voleva portargli via il portafogli con dentro poco più di 10 euro. È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 9 giugno, nella zona del Terminal studenti, in via della Faula a Udine. La polizia, intervenuta sul posto, è al lavoro per ricostruire l'accaduto e individuare, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, i responsabili. I contorni della vicenda sono ancora da chiarire. Secondo quanto si è appreso, venerdì pomeriggio, alcuni sedicenni è stato avvicinato da un altro gruppetto di studenti. Uno dei ragazzi, secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia, è stato spinto da un coetaneo per portargli via poco più di 10 euro. Nella zona frequentata da studenti si stavano tenendo i festeggiamenti della fine della scuola.

In particolare alcuni ragazzi all'interno dell'Istituto Bertoni hanno deciso di allontanarsi da scuola per andare a mangiare nella zona dei locali del Terminal. Una volta in Centro studi i quattro sedicenni sono stati avvicinati da un gruppo di sette, otto coetanei o apparenti tali. Il gruppo ha attaccato bottone con scuse banali, chiedendo qualcosa solo per potersi avvicinare dopodiché, in pochi attimi, tre studenti sono stati circondati da cinque aggressori mentre i rimanenti si sono accaniti contro uno dei sedicenni: a quest'ultimo, secondo le testimonianze, sono state messe le mani al collo, nel tentativo di immobilizzarlo e rubargli il telefono e il portafogli.

Sul posto è intervenuta la polizia, che sta approfondendo quanto successo.

POLIZIA LOCALE

Sempre nel pomeriggio di venerdì, verso le 16 circa, gli agenti del Comando di Polizia Locale di Udine impegnati in attività di controllo del territorio in borgo stazion" e precisamente in via Roma, hanno intimato l'alt ad una Bmw proveniente da viale Europa Unita. Il conducente della vettura però non si è fermato e, per sottrarsi al controllo, con una manovra repentina e a velocità sostenuta, si è allontanato lungo via Roma imboccando poi via Ciconi. Gli agenti della Polizia locale udinese si sono lanciati immediatamente all'inseguimento del fuggitivo azionando i dispositivi di emergenza del veicolo in dotazione.

Nonostante ciò il conducente della Bmw ha continuato a correre a velocità particolarmente sostenuta, compiendo anche delle manovre pericolose, mettendo a repentaglio anche l'incolumità di altri utenti della strada, con l'obiettivo di sottrarsi a qualsivoglia controllo e proseguendo la fuga verso la periferia.

Il veicolo poi è stato bloccato in sicurezza in via Marsala e gli occupanti sono stati identificati.

A carico del conducente del veicolo sono state elevate diverse violazioni al Codice della Strada. L'uomo è stato inoltre deferito all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.