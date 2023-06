LIDO - Picchiato per una sigaretta. Un ragazzino è stato aggredito, domenica pomeriggio, 4 giugno, alle 17 circa, in Gran Viale al Lido sulla strada pubblica circa all'altezza del Grande albergo Ausonia Hungaria. Tutto si è scatenato, secondo le testimonianze di alcuni presenti.

I due responsabili dell'aggressione avevano un accento marcatamente straniero e già nelle ore precedenti erano stai notati mentre agivano con fare sospetto. Forse a far alzare la tensione hanno contribuito i fumi dell'alcol visto che entrambi apparivano abbastanza alterati e in escandescenze.

IRRUZIONE NEI BAR

Poco prima di scagliarsi contro il ragazzo avrebbero tentato di entrare in alcuni bar delle vicinanze per consumare, ma visto il fare molesto sono stati respinti. A quel punto, non sapendo cosa fare, si sarebbero scagliati contro il ragazzino chiedendo, in modo prepotente, una sigaretta. Il giovane, impaurito, ha declinato e a quel punto i due si sono scagliati con violenza contro il malcapitato. Ne è seguito una colluttazione con calci e pugni. Alcuni passanti sono intervenuti, cercando di riportare la calma. E' stato chiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine: sul posto i carabinieri e la polizia locale. Sedata la tensione la persona aggredita si è recato, con i propri mezzi, senza bisogno di chiamare l'autoambulanza, al punto di primo intervento dell'ex ospedale al mare, per essere medicato. La vicenda rappresenta però un preoccupante campanello d'allarme per l'avvio della stagione estiva e turistica che è appena partita e che porta un aumento di presenze al Lido. La scorsa stagione si sono registrati diversi episodi di tensione.

LA SICUREZZA

Quanto successo domenica riporta l'attenzione sulla sicurezza e la richiesta da parte di residenti ed esercenti che possa essere potenziata la presenza delle forze dell'ordine. Anche a scopo preventivo i cittadini rivendicano l'esigenza di maggiori controlli, in particolare in orario serale e notturno, da mezzanotte in poi, quando l'isola avrebbe bisogno di maggiori controlli anche per prevenire le eventuali incursioni di possibili malintenzionati, che potrebbero arrivare anche dalla terraferma in piazzale Santa Maria Elisabetta, animati da cattive intenzioni. Dunque è partito l'appello della cittadinanza e dei titolari di alcune attività, per un potenziamento dei controlli e della presenza delle forze dell'ordine.