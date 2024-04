​Lido di Venezia, sabato al via la stagione. Il Blue Moon apre per primo

LIDO DI VENEZIA - Sabato il Lido di Venezia apre, con un buon anticipo, la stagione balneare estiva 2024. A fare da apripista sarà lo stabilimento balneare di "Venezia Spiagge, che darà il via alle danze aprendo gli ombrelloni al Blue Moon. Il momento segna anche l'avvio dell'attività estiva e per questo Venezia Spiagge, società interamente del Comune, ha voluto dare un segnale di ottimismo e fiducia nell'ottica di allungare la stagione turistica e balneare non solo limitata a tre mesi e mezzo, da giugno a metà settembre.



Per questo l'avvio scandisce, in contemporanea, anche nel giorno di apertura della Biennale d'Arte.

Tutti gli operatori sono (quasi) pronti ai nastri di partenza per una stagione con ottime prospettive. Il Blue Moon si presenta ai bagnanti con molte migliorie. Ora tutti confidano nel meteo favorevole per il fine settimana in arrivo.Nello scorso weekend le temperature estive, nonostante tutti gli stabilimenti fossero ancora chiusi, hanno portato più del doppio delle presenze in spiaggia, rispetto periodo fuori stagione. Ieri però, sembrava essere tornato l'inverno.



LO SPOT PUBBLICITARIO

"Venezia Spiagge" ha ingaggiato il duo comico muranese Carlo & Giorgio per alcuni spot promozionali che hanno avuto un buon effetto. Al Blue Moon novità in arrivo per chi prenota on line: non dovrà passare per la portineria e potrà dirigersi direttamente sulla sabbia, evitando così lunghe attese e code in portineria. Qualche prezzo degli altri stabilimenti balneari. Per esempio all'Excelsior il top di gamma in prima fila 11.500 euro per una stagione, alle Quattro Fontane un posto al sole in prima fila lato Casinò 7.410 euro. Al Des Bains prima fila tucul de luxe una stagione costerà 10.600 euro, prima fila tucul 9.599 euro. La prima fila de luxe da 7.890 euro a 6.290 euro, in seconda fila si va da 6.950 a 4.750 euro, terza fila da 4.750 fino a 3200 euro.



GLI OMBRELLONI

Un ombrellone, con due lettini, per la stagione al Des Bains ha un prezzo che parte da 3.500 euro ai 2.500, mentre per prenotare una mini capanna il cliente dovrà versare 2.150 euro. Ci sono anche delle promozioni speciali per chi pagherà il prezzo in unica soluzione entro il 31 marzo: seconda fila tucul a 6.250 euro, seconda fila centrale 5.290 euro, terza fila denominata "smart family" 4.350 euro. Tutti gli stabilimenti pubblicheranno le tariffe in questi giorni.



MIRAMARE

La spiaggia "Miramare", in lungomare Marconi, ha attraversato tre secoli.

Come concessione è la più antica del Lido risalendo addirittura al 1898 e nel 2023 ha festeggiato i suoi primi 125 anni di storia. La Cooperativa Bagni Miramare è oggi guidata dal presidente Paolo Piccolotto. Dopo diversi anni in cui le tariffe sono rimaste invariate, quest'anno applicherà dei lievi aumenti nell'ordine del 2,5 per cento. Questi i prezzi delle capanne: prima fila 5.000 euro, capanne laterali 4.360 euro seconda fila 3.730 euro, terza fila 3.200 euro, capannette laterali 2.770 euro, capannette terza fila 230 euro. Ma davvero al Lido l'offerta e il ventaglio di proposte è ampio.