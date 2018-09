Vincere il diabete pedalando: prima tappa d'arrivo a Trieste

di E.B.

TRIESTE - "Il diabete si vince assieme": è questo lo slogan lanciato dai, la società ciclistica diche organizza il Tour nel Nordest d'Italia, con Treviso come località di partenza e d’arrivo e che ha toccato oggi - 3 settembre - il capoluogo giuliano, prima tappa d'arrivo di un Tour che proseguirà fino al 9 settembre e che vedrà(composto dal gruppo osservato più un numero variabile di ciclisti accompagnatori) percorrere circa 750 km, con oltre 6 mila metri di dislivello, toccando le maggiori città del Triveneto, dove si terrannomedici, infermieri e società sportive, per parlare dell’assoluta necessità di motivare e aiutare il diabetico a fare attività fisica e far conoscere i risultati raggiunti da questa preziosa e positiva esperienza.I partecipanti sono stati accolti in piazza Unità d'Italia dagli assessori comunali alle Politiche socialie alle Risorse umaneche hanno voluto sottolineare la validità di un'iniziativa, coorganizzata anche dal Comune di Trieste, particolarmente utile per favorire la prevenzione e per promuovere l'attività sportiva come importante fattore di benessere psicofisico. «L’esperienza sportiva -hanno spiegato gli organizzatori- è stata condivisa con tante associazioni che, strada facendo, accompagnano il transito dei ciclisti diabetici, e vuole essere solo l’apice di una sperimentazione che, lungo l’arco di sette mesi, proporrà ai protagonisti del toure un nuovo modo di affrontare la malattia». Nel Tour Ciclisti Diabetici, i Falchi di Tuxon sono affiancati dal medico Francesco Burelli, diabetologo dell’Ospedale San Camillo di Treviso, da Luca Batacchi, della Farmacia di Dosson, e dai tecnici della Federazione Ciclistica Italiana Diego Bragato e Marco Compri. Nella seconda tappa di domani (martedì 4 settembre), definita poco impegnativa, i “ciclisti diabetici” lasceranno Trieste per raggiungere, percorrendo così circa un centinaio di chilometri.