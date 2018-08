Quindicenne stuprata in spiaggia a Jesolo: 25enne fermato a Mestre

UN INCONTRO CASUALE IN DISCOTECA

Quello tra la 15enne violentata a Jesolo e il fermato sarebbe stato un incontro casuale, avvenuto la sera stessa dell'aggressione, mercoledì scorso, in una discoteca di Piazza Mazzini, a Jesolo. Lo si apprende da fonti vicine all'indagine. Non ci sarebbe stato quindi nessun appuntamento precedente tra i due, una delle ipotesi avanzate in un primo tempo.

IMMAGINI DELLE TELECAMERE DECISIVE PER CAPIRE CHI FOSSE

Sono state le immagini delle telecamere di sicurezza nell'area di Piazza Mazzini, assieme ad altri riscontri e testimonianze, a indirizzare subito le indagini della polizia sul senegalese fermato ieri sera per la violenza sessuale a Jesolo. Gli investigatori - si apprende - l'avevano fin da subito individuato come il maggior sospettato dell'aggressione sessuale alla 15enne. Nei video della sicurezza si vedevano i due assieme, transitare in Piazza Mazzini.

LA CATTURA

La polizia, secondo fonti della squadra mobile, ha atteso a Mestre l'uomo nei luoghi che frequentava normalmente dopo che era stato identificato fin da subito. In particolare gli agenti hanno controllato un albergo nella zona detta "rampa cavalcavia" a due passi dalla stazione ferroviaria. Gli agenti lo hanno lasciato entrare in albergo - sarebbe un soggetto pericoloso ed aggressivo - bloccandolo fulmineamente davanti ad un ascensore ed ammanettandolo immediatamente. Il senegalese non ha così fatto resistenza. A lui la polizia era risalita praticamente all'istante dopo la denuncia della violenza sessuale costruendo un impianto accusatorio tale che ha consentito al Pm che coordina l'indagine, Massimo Michellozzi, di predisporre in un'ora il provvedimento di fermo. È probabile che si valuteranno test scientifiche sul Dna del senegalese, il probabile riconoscimento per foto o in area protetta dello stessa da parte della sua giovane vittima per avvalorare in modo inequivocabile le responsabilità dell'aggressore.

LA REAZIONE DI MATTEO SALVINI

Bloccato dagli agenti, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, il giovane senegalese è stato condotto presso la locale Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore, come riporta una nota della Polizia.«È stato arrestato questa notte dalla Polizia di Venezia (che ringrazio!) Mohamed Gueye, IMMIGRATO senegalese irregolare, accusato di avere STUPRATO a Jesolo una ragazza di 15 ANNI. Dopo diversi precedenti penali era già stato in passato condannato (inutilmente) a lasciare l'Italia, ma avendo avuto una bambina da una donna italiana (che brava persona...) questo verme NON può essere espulso. ROBA DA MATTI! Con il #DecretoSicurezza, se un clandestino stupra, ruba, uccide o spaccia, se ne torna a casa subito, senza se e senza ma».