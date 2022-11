Trieste, motociclista si schianta contro un'auto e cade rovinosamente sull'asfalto. Trasportato in ospedale: «È grave»

TRIESTE - Motociclista si schianta contro un'auto e cade rovinosamente sull'asfalto. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza con medico a bordo, un uomo che è rimasto ferito a seguito di uno scontro accaduto lungo Strada Nuova per Opicina.

Si trovava in sella a una due ruote quando è andato a collidere contro un'auto, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato subito sul posto una automedica e una autoambulanza.

Nell'impatto il motociclista è rovinato malamente sull'asfalto, proiettato, riportando lesioni in diverse parti del corpo. È stato immediatamente soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo. Sul posto i Vigili del fuoco per quanto di competenza.